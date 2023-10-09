للإعداد لبطولة أمم أفريقيا .. منتخب مصر يطير إلى الإمارات لخوض وديتى زامبيا والجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - أقلعت منذ قليل طائرة المنتخب الوطني الأول بقيادة روي فيتوريا فى طريقها إلى الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر ودياً يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري، ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول. وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى. ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم حمدى فتحى حمدى فتحى عبد المنعم عبد المنعم فتوح فتوح فيتوريا فيتوريا لاعبى المنتخب لاعبى المنتخب منتخب مصر منتخب مصر