الليلة.. مصر تتوج بلقب أول دولة في العالم تقضى على فيروس C

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - تحتفل وزارة الصحة والسكان مساء اليوم بتتويج مصر بلقب "أول دولة في العالم تحقق القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي"، وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية.

وتمنح منظمة الصحة العالمية شهادة خلوها من فيروس سى، اليوم الإثنين، وهى أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت أن تقضى على فيروس سى في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحه لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى ملف القضاء على فيروس سى. وتابعت : تتسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سى من منظمة الصحة العالمية، واستكملت : استطعنا بفضل مبادرات الرئيس للصحة العامة فى القضاء على المرض حيث كانت ومازالت مبادرة 100 مليون صحة هى الأضخم فى التاريخ والتى قدمت 141 خدمة ل 96 مليون بتكلفة 32.2 مليون جنيه.

وأوضحت تقارير وزارة الصحة والسكان ، نجاح الدولة المصرية فى الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد، وتخليص الشعب المصرى من هذا المرض الذى فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية.