أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

درجات الحرارة.. يسود الطقس اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول ساعات الليل مائل للبرودة فى آخر ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

القاهرة الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

العاصمة الإدارية الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 31 درجة.

بنها الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

وادى النطرون الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

كفر الشيخ الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

المنصورة الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 30 درجة.

طنطا الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

دمياط الصغرى 22 والعظمى 28 درجة.

بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 28 درجة.

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

السويس الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

العريش الصغرى 22 والعظمى 28 درجة.

رفح الصغرى 22 والعظمى 28 درجة.

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 34 درجة.

نخل الصغرى 18 العظمى 29 درجة.

سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

الطور الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

طابا الصغرى 24 والعظمى 31 درجة.

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36 درجة.

الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 27 درجة.

العلمين الصغرى 22 والعظمى 27 درجة.

مطروح الصغرى 20 والعظمى 26 درجة.

السلوم الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

سيوة الصغرى 20 والعظمى 28 درجة.

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 35 درجة.

شلاتين الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

حلايب الصغرى 26 والعظمى 32 درجة.

أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

الفيوم الصغرى 21 والعظمى 31 درجة.

بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 31 درجة.

المنيا الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

أسيوط الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 34 درجة.

قنا الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

الأقصر الصغرى 24 والعظمى 39 درجة.

أسوان الصغرى 25 والعظمى 41 درجة.

الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40 درجة.