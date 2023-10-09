أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس.. يسود الطقس اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول ساعات الليل مائل للبرودة فى آخر ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم

يوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 20% تقريبا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

القاهرة درجة الحرارة العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 27 درجة، والصغرى 22 درجة.

مطروح درجة الحرارة العظمى 26 درجة، والصغرى 20 درجة.

سوهاج درجة الحرارة العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجة.

قنا درجة الحرارة العظمى 38 درجة، والصغرى 23 درجة.

أسوان درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 25 درجة.