نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: مصر تستضيف الاجتماع الـ 22 لأمناء اللجان الوطنية العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية المصرية في العمل على مشاركة المنظمات الثلاثة (يونسكو - الكسو - ايسيسكو) في تنفيذ برامج ومشروعات بما يحقق أهداف الدول العربية والإسلامية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفى هذا الإطار، استضافت جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الاجتماع الـ ٢٢ للأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والعلوم والثقافة، بمشاركة وفود ما يقرب من ٢٠ دولة عربية، وبحضور د. محمد سمير حمزة المشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، د.مراد محمودى أمين المجلس التنفيذى والمؤتمر العام والقائم بعمل مدير إدارة الثقافة بالألكسو، د. سحر حربى عبدالأمير الأمين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك خلال يومي ٧ - ٨ أكتوبر ٢٠٢٣.

وفى كلمته، أعرب د. محمد سمير حمزة المشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لاختيار جمهورية مصر العربية فى احتضان هذا الاجتماع الهام الذي يجمع الأشقاء العرب، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية المصرية ترحب بالتعاون مع المنظمة والدول الأعضاء، كما نقل تحيات د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وتمنياته لأعمال هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أن منظمة الألكسو تعمل على التنسيق مع الدول الأعضاء بالمنظمة واللجان الوطنية من أجل تحديد الاتجاهات الجديدة لاستراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بمجالات عملها لوضع رؤية مستقبلية متجددة لتحقيق الأهداف العامة للمنظمة.

واضاف المشرف على اللجنة الوطنية أن تعزيز التعاون المشترك بين اللجان الوطنية يسهم فى تطوير القدرات لدى كل لجنة وطنية ويفتح أمامها أفقًا واسعة لتعزيز الدور الذى تقوم به باعتبارها حلقة الاتصال بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والعربية.

وفى كلمة منظمة الألكسو، نقل د. مراد محمودى أمين المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للألكسو تحيات د. محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وتمنياته لأعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو في الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع، مؤكدًا علي أن منظمة الألكسو لا تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

وفى كلمتها، أعربت د. سحر حربى الأمين العام للجنة الوطنية العراقية ورئيس الاجتماع الـ ٢٢ عن شكرها للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لتعاونهم فى عقد هذا الاجتماع، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يهتم بالشأن التربوي والثقافي بالدول العربية، كما قدمت التهنئة للدولة المصرية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.

وخلال هذا الاجتماع، تم تشكيل هيئة المكتب وتم تزكية الأمين العام للجنة الوطنية المصرية كنائب لرئيس الاجتماع، والأمين العام للجنة الوطنية المغربية مقررًا للاجتماع، كما تم مناقشة مشروع جائزة شبكات الألكسو لأفضل الممارسات فى مجال التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى مشروع برنامج الألكسو للتمكين الاجتماعي والثقافي من أجل التنمية المستدامة، ومبادرة ملهمات المستقبل "تمكين مليون فتاة عربية نحو القيادات والتفوق"، وكذا بوابة النقوش العربية، فضلًا عن الثقافة والمستقبل الأخضر، وبوابة الألكسو للعلوم، وصندوق الألكسو لدعم البحث العلمي والابتكار فى الوطن العربى، كما تم مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي فى التعليم، واستشراف التكنولوجيات الناشئة وتعزيز المهارات الرقمية لدى الطفل العربي، ومنتدى الألكسو للأعمال والشراكات ٢٠٢٤، كما تم اقتراح مبادرة لمساندة الدول العربية لمواجهة الأزمات والكوارث.

كما استعرض الاجتماع المشاريع المقترحة من منظمة الألكسو لعامى (٢٠٢٥ - ٢٠٢٦) للإدارات والأقسام والمعاهد والمراكز التابعة للألكسو، فضلًا عن عقد ورش عمل على هامش الاجتماع بالتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي للالكسو، كما تم عرض أفلام ترويجية للجان الوطنية العربية.

وقد انتهى الاجتماع بعدة توصيات، أهمها: إعداد استمارة موحدة لأهم الانجازات والتجارب الناجحة للجان الوطنية على مدار عام، وموافاة المنظمة العربية بها لتعميمها على اللجان الوطنية العربية، فضلًا عن دعوة اللجان الوطنية العربية بموافاة المنظمة بتقرير مختصر عن أهم إنجازاتها لارساله للجنة الوطنية العمانية لنشره خلال احتفالات سلطنة عمان بمرور ٥٠ عامًا على تأسيس اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم العام القادم.