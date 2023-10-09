انت الأن تتابع خبر الإسكان تعلن موعد تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، اليوم الاثنين، موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر.وأوضح وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه سيتم تسليم وحدات مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى، اعتبارً من غدًا الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس الرؤوف الغيطي، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء الموافق 10 اكتوبر 2023، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء الذي يليه، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الاثنين 16 اكتوبر 2023، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الخميس 19 أكتوبر 2023.

وأكمل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 141، يوم الأحد 22 أكتوبر 2023، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.

وتابع الغيطي أنه “على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة”.