انت الأن تتابع خبر الأرصاد تعلن عن حالة الطقس الساعات القادمة الأثنين 9 أكتوبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأثنين 9 أكتوبر الجاري، بعد الانخفاض في معدلات درجات الحرارة ، بسبب دخول جمهورية مصر العربية فصل الخريف والذي سوف يشهد الكثير من التقلبات الجوية

وزادت درجات الحرارة في الفترة الماضية في محافظات مصر زيادة كبيرة بسبب فصل الصيف علاوة على زيادة نسب الرطوبة في الطقس، والتي كانت تزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس الساعات القادمة

وقالت الهيئة في بيانه الذي نشر في ببرنامج صباح الخير يا مصر الذي يذاع على القناة الفضائية المصرية اليوم الأثنين الموافق التاسع من الشهر الميلادي الجاري حول حالة الطقس الساعات القادمة سوف تسجل درجات الحرارة انخفاض جديد مرة أخري في المحافظات حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، موضحة أنه خلال ساعات المساء فسوف تكون لطيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأشارت الأرصاد أن هناك عدد من التقلبات في حالة الطقس الساعات القادمة والتي تتمثل في السحب المنخفضة والمتوسطة والتي سوف تؤدي إلي سقوط أمطار على مناطق مختلقة في السواحل الشمالية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

الطقس اليوم في القاهرة الآن

حالة الطقس الساعات القادمة

وكشفت النشرة الجوية عن الطقس اليوم في القاهرة الآن اليوم الأثنين 9 أكتوبر الجاري وبيان درجات الحرارة وهي كما يلي:

1- محافظة القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 28 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 38درجة والصغرى 26 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 39 درجة والصغرى 27درجة.