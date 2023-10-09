سويلم يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت رعاية الرئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - سويلم:٦٤ كيان إقليمي ودولي ينظم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات الأسبوع

- منصة متكاملة لفعاليات الأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين

- قبول (٦٦) بحث مطول للعرض خلال الأسبوع بمشاركة (٥٦) باحث من (١٢) دولة

- تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين وطلاب الماجستير والدكتوراه ومشروعات التخرج

- تقييم ٧٠ تجربة للمزارعين والروابط لاختيار أفضل الممارسات الزراعية للحفاظ على المياه

- تقييم الأفكار المقدمة لمسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" لتحديد الأفكار الواعدة والقابلة للتطبيق

- المعرض يتيح الفرصة للمؤسسات لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم تلقى طلبات من ٦٤ كيان إقليمي ودولي لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأضاف سيادته أنه تم البدء في تشغيل المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة والتي تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع... أوضح الدكتور سويلم أنه تم قبول عدد (٦٦) بحث مطول بمعرفة اللجنة العلمية للعرض خلال الأسبوع، وقد بلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية عدد (٥٦) مشارك من (١٢) دولة.

كما يجرى تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم)، حيث تقدم حوالي ١٦٠ طالب للمسابقة، وأيضًا تقييم ملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة (٣٣) متسابق من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) ومن جامعة باري الإيطالية، ويتم التقييم من خلال لجنة تضم عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية في مجال المياه ، كما أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتقييم التجارب المقدمة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، حيث يجرى تقييم عدد (٧٠) تجربة بمشاركة ممثلين عن مركز البحوث الزراعية.

وتقدم لمسابقة أفضل مشروعات التخرج هذا العام ٢٤ مشروع من ١٢ كلية على مستوى الجمهورية، والمسابقة تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه، بما يسهم فى زيادة المشاركة الفعالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه، وتستهدف هذه المسابقة خريجي العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ من جميع التخصصات شريطة أن يتعلق المشروع بتنمية المياه كمورد طبيعي، وعلى أن ترتبط مشاريع التخرج بالتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للمياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الإستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي في إدارة المياه) حيث ورد عدد ٢٣ مشاركة وجارى تقييم الأفكار المقدمة لتحديد الافكار الواعدة والقابلة للتطبيق.

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والسيد السفير/ محمد رفيق خليل المستشار السياسي للسيد الوزير، والسيدة الدكتورة/ نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والسيد الدكتور/ عمرو فوزى مدير عام الموارد بقطاع التخطيط، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.