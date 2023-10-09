«هيئة الكتاب» تعلن فتح باب الاشتراك لدور النشر في معرض القاهرة الـ 55

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:31 مساءً - أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك فى الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويفتح باب الاشتراك أمام الناشرين، بداية من غد الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.