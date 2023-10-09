نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، منذ قليل بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات.

ووصل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما حصل على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، والتي تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة.

لحظة وصول عبدالسند يمامه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات

عبدالسند يمامه يختار رمز النخلة

من جهته قال الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية على هامش إجراءات تقدمهم بأوراق ترشح يمامة في الانتخابات الرئاسية: «رئيس الوفد تقدم بتزكية 27 نائبا وحصل على رمز النخلة الرمز التاريخي للوفد».

وحصل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على تزكية 20 نائبًا من نواب حزب الوفد بالبرلمان، ولقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، يجب أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية