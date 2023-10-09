«مدبولي» يعلن انخفاض أسعار السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة 25%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 03:35 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25% وهى سلع «السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة» وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.