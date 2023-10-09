انقطاع الاتصال بأطقم عمل قناة "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 03:35 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "انقطاع الاتصال بأطقم عمل القاهرة الإخبارية في قطاع غزة بعد مطالبة سلطة الاحتلال لهم بإخلاء المبنى".

وقطعت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى قطاع غزة، مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى خوفا من تعرضه للقصف.

وكانت قالت خلال المداخلة قبل أن تقطعها: "المشهد أكثر سوداوية وخطر، مما يبدو عليه، وتم توجيه تعليمات لمساحات سكنية واسعة من قطاع غزة بإخلاء المنازل، من ضمنها المنطقة التي تعد منطقة سكنية كاملة في وسط غزة، وهو الأمر الذي لا يقتصر على الحدود الشمالية والشرقية".

وأضافت: "السكان لا يعرفون إلى أين يذهبوا أو يتجهوا، وهو أمر يحدث حالة كبيرة من الإرباك، وعمليا الآلاف من الأسر تخلي مساكنها في مربعات سكنية كاملة، وكل دقيقة يكون هناك تعليمات جديدة والخطر يزداد".

وتابعت: "المكان الذي نتواجد به من ضمن المناطق التي ستكون تحت دائرة القصف، وهناك احتمال كبير أن يخلى البرج في أي لحظة، وعلى ما يبدو أن إسرائيل تدق الناقوس الأخير وتهيئ أهالي قطاع غزة إلى مجازر واسعة". ثم أنهت المراسلة المداخلة سريعا بعد أن طلب منها مغادرة المبنى.