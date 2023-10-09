أخبار مصرية

ضبط 596 توكيلا مزورا لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 03:35 مساءً - صرح مصدر أمنى، أنه بتاريخ اليوم الاثنين 9 أكتوبر، تم ضبط عدد 8 أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس)، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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