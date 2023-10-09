نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق بعد الترشح للرئاسة رسميا.. عبدالسند يمامة: البلد تعاني من سوء إدارة الموارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد دخل في مرحلة جديدة نعيشها الآن بعد تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، قائلا: “سوف أدعو الهيئة العليا أولًا سوف نتكلم عن تفاصيل الحملة الانتخابية وسوف أقوم بتكليف أمين الصندوق بالتواصلةمع لراغبين التبرع من أعضاء الحزب والهيئة العليا، وتكليف السكرتير العام، بالتواصل مع المشاركين في الحملة الانتخابية”.

وأضاف "يمامه"، أن بالنسبة للبرنامج فنحن نتوجه للمصريين ومسألة ترشحي تجاوزت دخولي الانتخابات، وهو استحقاق دستوري والتزام وفقًا لنص المادة الخامسة من الدستور، للتداول السلمي للسلطة من خلال مشاركة الأحزاب، مؤكدا على أنه يعلم صعوبات الحياة الاقتصادية، وأن مصر في أزمة، متسائلا: “لكن لها حل؟ نعم لها حل”.

وتابع: “المسألة لحل الأزمة الاقتصادية وجميع حلول المشاكل، وما هو سبب الأزمة الاقتصادية، ولماذا يوجد أزمة ولم تحل في رأيي أن هذا حدث نظرًا لوجود سوء إدارة، وبإذن الله هناك رؤية لإنقاذ مصر، وهناك بنود ونصوص في الدستور، مع الحديث عن الإدارة المحلية وهي الضلع الثالث في السلطة التنفيذية، ولكنها لم تفعل خلال سنوات من 2014-2024 فالسلطة التنفيذية مثلث أضلاعه ثلاثة وهي الحكومة ورئيس الجمهورية، والإدارة المحلية، ولذلك هي ضلع أساسي”.

وأشار، إلى أنه سيعمل على المراقبة الشعبية على أعمال الإدارة، وهناك عشر سنوات دون النظر لتفعيل دورها، وللأسف هناك نصوص كثيرة في الدستور لم تفعل، وهذا مرتبط بالاستثمار ومرتبط بالمناخ لأن التصنيف الإئتماني انخفض من)(B) إلى (C) وهذا يعني أن الضمان لأصحاب القروض، في الاستثمار يقلق وأن البلد ضعيفة ماليًا ومصر تحتاج لإدارة أخرى وسياسة أخرى، ولا نشكك في النوايا ونقول أنها حسنة ولكن، ونحن نحتاج إلى علاج آخر لمنظومة أخرى تصلح من حال البلد وقرار جريء ووقفة جريئة، وتضامن شعبي.

وأردف: أما بالنسبة لبرنامجي الانتخابي سوف أقوم بشرحه بالتفصيل بعد انتهاء موعد طعون الترشح لأسباب سياسية، وقانونية، وهذه بلدنا جميعًا وعلينا أن نحافظ عليها ونحميها، ونحن لا نطلق شعارات مثل " الأمل... والإسلام هو الحل" وغيرها من المفردات الفارغة من مضمونها ولا بد من وجود برنامج واضح.

واستطرد: “هذه الشعارات من الممكن أن تؤثر على البسطاء لكنها لا تأتي بحلول، وأعد المصريين جميعا بتقديم حلول جذرية لمشاكل مصر وطرح برنامج شامل سوف أعرضه عقب غلق باب الترشيح”.