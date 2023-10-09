نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مجمع المدارس بالعياط للاطمئنان على انتظام الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن صباح اليوم الدراسة بمجمع المدارس بمدينة العياط.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة انتظام الدراسة بمدرسة ناصر الصناعية بنين للتأسيس العسكري والمدرسة الثانوية الصناعية بنات ومدرسة قوت القلوب الإعدادية ومدرسة الإعدادية المهنية.

وأطمأن الشهابي علي الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط.

كما هنأ نائب محافظ الجيزة، الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح مؤكدا على أهمية التعليم الفني وأحد أهم أهداف التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ وأنه أحد ركائز التعليم التي تساعد على إمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة بدقة ومهارة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط.

حيث تفقد الشهابي، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لعدد ٤٢ شارعا بمتفرعات طريق مصر أسيوط بنطاق المدينة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمود عبد الحليم مدينة، رئيس مركز العياط، وعبد التواب أمين

مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط، ومسؤول هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة