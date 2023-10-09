النائب تيسير مطر: تزوير مرشح محتمل توكيلات الانتخابات تكشف للجميع أعداء مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن تزوير أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة توكيلات لخوض الانتخابات تكشف للجميع أعداء الوطن ومن يحاولون تشويه سير الاستحقاق الدستوري.

وقال مطر، يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم ضد هذا المرشح ومؤيديه، داعيا جموع القوي السياسة أن تلفظ مثل هذه المواقف لتصحيح الصورة كاملة أمام المواطن المصري.

وأضاف مطر، نحن دولة قانون ومؤسسات لذلك يجب علي من يسعى لخوض انتخابات الرئاسة أن يحترم القانون بدلا من اتباع أساليب مشبوهة.

وكشف مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد 8 أشخاص بمحافظات (الإسكندرية ، الجيزة ، الفيوم ، السويس ) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات).