الحزب العربى الناصرى يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرشح محتمل زور توكيلات الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - طالب الحزب العربي الناصري الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أحد المرشحين المحتملين لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة.

وتساءل "أبو العلا" كيف يجرؤ هذا الشخص علي بدء الاستحقاق الدستوري الأهم بتزوير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، مطالبا أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم وحزم.

وطالب رئيس حزب العربي الناصري المرشح المحتمل الذي اقبل علي تزوير توكيلات احترام الدستور والقانون وجميع قرارات الهئية الوطنية للانتخابات، مشيرا إلي أن محاولة تزوير توكيلات لخوض الانتخابات مشهد مسئ للعملية الانتخابية والدولة المصرية بأكملها.

وكشف مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد 8 أشخاص بمحافظات (الإسكندرية ، الجيزة ، الفيوم ، السويس ) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى عدد 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات).