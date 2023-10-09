الرئيس السيسى يؤكد لمستشار النمسا ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من السيد كارل نيهامر مستشار النمسا، للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لاسيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وهو الأمر الذى يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.