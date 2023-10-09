رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يفتتح معهد شبرامنت بعد التجديد (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور سمير أبو الخير رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية اليوم الاثنين، معهد شبرامنت الابتدائي التابع لإدارة الصديق التعليمية الأزهرية. يأتي ذلك في إطار مبادرة الأزهر لإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية. شهد الافتتاح أيمن عبود مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة، وعمر حسين مدير إدارة الصديق التعليمية الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر بالجيزة والعاملين بالمعهد. رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يفتتح معهد شبرامنت بعد التجديد رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يفتتح معهد شبرامنت بعد التجديد رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يفتتح معهد شبرامنت بعد التجديد رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يفتتح معهد شبرامنت بعد التجديد رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يفتتح معهد شبرامنت بعد التجديد رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يفتتح معهد شبرامنت بعد التجديد