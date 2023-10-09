نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن موعد انطلاق المكون الثقافي للدورة المتكاملة (الدفعة السابعة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د/ محمد مختار جمعة عن موعد انطلاق المكون الثقافي للدورة المتكاملة (الدفعة السابعة) انطلاق المكون الثقافي للدورة المتكاملة (الدفعة السابعة) بأكاديمية الأوقاف الدولية، الذي سيكون يوم الأحد القادم.

تنطلق فعاليات المكون الثقافي الدورة المتكاملة (الدفعة السابعة) لعدد (89) إمامًا وواعظة

وذلك في إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية في التدريب والتأهيل المستمر، تنطلق فعاليات المكون الثقافي الدورة المتكاملة (الدفعة السابعة) لعدد (89) إمامًا وواعظة، يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 2023م، ويحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء.

علمًا بأن انعقاد امتحان المكون الشرعي سيعقد يوم السبت الموافق 14/ 10/ 2023م، وتستقبل الأكاديمية المتدربين والمتدربات مساء الجمعة الموافق 13/ 10/ 2023م.