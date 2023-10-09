نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فايق: مصر لعبت دورًا كبيًرا في قضية وحدة واستقلال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الأفريقية محمد فايق، عن ذكرى مرور ٦٠ عامًا على منظمة الوحدة الأفريقية.

وقال فايق خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الإثنين بنقابة الصحفيين، إن مصر لعبت دورًا كبيًرا في قضية وحدة واستقلال إفريقيا، ووقوف الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بجانب القضايا الأفريقية، دول القارة ضد الاستعمار، مؤكدًا دور مصر في توحيد الدول، وتأسيس المنظمات الأفريقية، فكانت منظمة الوحدة الأفريقية نواةً للاتحاد الأفريقي فيما بعد.

وأضاف: “بتشجيع مع سياسة الدولة والرئيس جمال عبدالناصر، اعتبرت نفسي جزءا من كافة حركات التحرر الأفريقية، وعملنا من خلال الرابطة الأفريقية على التنسيق مع الدول الأفريقية، وزرعنا فكرة الوحدة الأفريقية في الأعضاء الذين أصبحوا بعد ذلك رؤساء”.

وشدد على أن إفريقيا بالنسبة إلى مصر مهمة للغاية وترجع أهميتها إلى عدة أسباب أبرزها مياه النيل، وفور تولي مهمة افريقيا عملت على التواجد بمنطقة حوض النيل وتنظيم بعثات وزيارات لدول القارة وتوفير الدعم لها خاصة في ملف الثقافة واللغة.

ونوه: “الخلاف مع إثيوبيا حدث في فترة مبكرة حيث وجدنا بعد ١٩٥٤ خلال الفترة الانتقالية في السودان قبل الاستقلال عن مصر، أن إثيوبيا عملت ضدنا وخاصة في محاولة فصل الجنوب السوداني عن الشمال، وللأسف تم ذلك لاحقا بسبب جماعة الإخوان”.

وتابع: “وقتها كانت هناك أزمة إريتريا، وهي تمثل منفذ إثيوبيا الوحيد على البحر، وعلمت على دعم النزعة العربية في إريتريا من خلال الإذاعة العربية”.