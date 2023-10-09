مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة وسنظل ندافع عن أنفسنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 10:27 مساءً - قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة وقطعت إمدادات الكهرباء والماء وتمنع دخول الاحتياجات الإنسانية والطبية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية :"سنظل ندافع عن أنفسنا ونناضل من أجل استعادة حقوق شعبنا".

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو عباس وأكد له أن الأولوية الآن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.