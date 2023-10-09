القاهرة الإخبارية تتصدر ترند "x" بعد تغطية طوفان الأقصى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - تصدر هاشتاج "القاهرة الإخبارية"، موقع التدوينات القصيرة "x"، بعد التغطية الضخمة لقناة "القاهرة الإخبارية"، خلال أحداث طوفان الأقصى، والعمليات العسكرية ضد المدنيين في غزة.

وتقدم قناة "القاهرة الإخبارية"، تغطية مستمرة على مدار الساعة للأحداث في غزة والأراضي المحتلة، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أعلنت أن سلامة أطقمها العاملة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة إن الأطقم العاملة هناك لمتابعة التصعيد الأخير في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، اضطرت لإخلاء مكتبها وقطع البث بناء على تحذيرات من قوات الاحتلال بضرورة إخلاء المبنى بالكامل، تمهيدا لقصفه.

وإذ تفرض الظروف على طاقم "القاهرة الإخبارية" العمل تحت القصف المستمر لنقل الحقيقة للمشاهدين في أنحاء العالم، فإن القناة تضع سلامة جميع العاملين فيها في المقام الأول.