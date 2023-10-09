10 سلع رئيسية.. قرارات حكومية لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و25%.. "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 11:28 مساءً - عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية»، وذلك بحضور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25% وهى سلع «السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة» وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.