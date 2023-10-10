تماشيًا مع قرارات رئاسة الوزراء اليوم.. «دومتي» تخفض أسعار منتجاتها من الأجبان البيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً -

الدماطي: يأتي التزامنا بالقرارات الحكومية اليوم تأكيدًا على شعورنا بالمسئولية تجاه عملائنا من المواطنين



تماشيًا مع توجهات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وانطلاقًا من حرصها على توفير أفضل المنتجات بأنسب الاسعار، أعلنت شركة الصناعات العربية الغذائية "دومتي" عن اتجاهها لخفض أسعار جميع منتجاتها من الأجبان البيضاء.

وجاء ذلك تفعيلاً لقرار السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد اجتماعه اليوم مع السيد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء إلى جانب مشاركة "دومتي" وعدد من شركات القطاع الخاص التي تقدم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأكد محمد الدماطي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "دومتي" على أهمية اتخاذ مثل تلك الخطوة من جانب الحكومة لاسيما في الوقت الحالي مع ارتفاع حجم الإقبال على السلع الأساسية خلال موسم الدراسة، مشددًا على أهمية مثل تلك الخطوات الفاعلة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعبر السيد محمد الدماطي عن اتخاذ الشركة كافة الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ كامل توجيهات الحكومة على أن يتم إيضاح أسعار السلع التابعة للشركة ومن الأجبان البيضاء ونشرها بشكل واضح على العبوة لضمان الالتزام بقرار الحكومة ودعم المواطنين من عملائها.

وأعلنت الحكومة اليوم عن تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ في تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، وهذه السلع هي: «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز».

يذكر أن شركة الصناعات الغذائية "دومتي" وحققت، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 127%، خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري لتصل إلي 252.3 مليون جنيه، وتأسست دومتي عام 1988 في مصر، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتعمل في إنتاج الأجبان البيضاء والعصائر والمشروبات والمخبوزات، واستحوذ قطاع منتجات الأجبان على غالبية مبيعات دومتي.