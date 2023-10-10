قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الغربية وأسوان الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (الغربية – أسوان) الجمعة المقيبلة الموافق 13/10 لهذا العام.

القافلة الدعوية تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب ووزير الأوقاف مختار جمعة

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل إغاثة المكروبين "

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.