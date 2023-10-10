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قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الغربية وأسوان الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (الغربية – أسوان) الجمعة المقيبلة الموافق 13/10 لهذا العام.

القافلة الدعوية تحت رعاية الإمام الأكبر  أحمد الطيب ووزير الأوقاف مختار جمعة

 وتضم القافلة  (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل إغاثة المكروبين "

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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