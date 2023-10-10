وكيل نقابة الصحفيين المصريين: "يجب تفعيل الحساب المخصص لدعم الفلسطينيين"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين..

لقى خبر استشهاد 3 من الصحفيين الفلسطينيين تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجمعات الصحافيين المصريين، وطالب العديد منهم بضرورة التدخل السريع لحل الأزمة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

مقترح هشام يونس

فيما تقدم هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين المصريين بمقترح قدمه لـ خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، قال خلاله: إنه في إطار تفاعل نقابة الصحفيين مع الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن خلال دورها التاريخي في تبني القضايا القومية فإنني أقترح على سيادتكم والزملاء الأفاضل أعضاء مجلس النقابة الموافقة على إعاده تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة الصحفيين على أن يخصص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني كبادرة رمزية للتضامن مع الأهل في غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

لجنة الإغاثة

وتابع وكيل نقابة الصحفيين المصريين خلال مقترحه، أطالب بالموافقة على تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء، وذلك بالدور الأرضي بمقر النقابة، والتواصل مع النقابة الفلسطينية لمتابعة حالة المصابين الذين يتم نقلهم لتلقي العلاج في مصر من الصحفيين وعائلاتهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم، وتنظيم يوم تضامني يشمل صورا فوتوغرافية ولوحات كاريكاتيرية وعرض فيلم "باب الشمس" للمخرج يسري نصر الله، والذي يحكي تاريخ فلسطين من خلال قصة حياة أحد رجال المقاومة الباسلة.

التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية

فيما أكد هشام يونس ضرورة التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة لفضح جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينين واستهداف المقرات الإعلامية وطواقم التصوير.

يذكر أن 3 صحفيين فلسطينيين قد استشهدوا، منذ قليل في قصف جوي لطائرات الاحتلال الصهيوني، وهم، سعيد الطويل وهشام النواجحة ومحمد صبح.