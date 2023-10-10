المدارس تعلن بدء حملات تطعيم الأطفال ضد الالتهاب السحائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:39 صباحاً - أعلنت المدارس بدء تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائى من خلال حملات وزارة ومديريات الصحة، مؤكدة أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مؤكدة أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بالروضة والإبتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.