انت الأن تتابع خبر لآجل غير مسمي .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في القليوبية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عاني عدد من شوارع في محافظة القليوبية من قطع الكهرباء خلال الدقائق القليلة القادمة من اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023 نتيجة الإجراءات التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة من أعمال الصيانة خلال هذه الفترة.

قطع الكهرباء

وكشف جهاز تنمية مدينة العبور محافظة القليوبية في بيان له قبل قليل، جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في القليوبية

قطع الكهرباء

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور محافظة القليوبية بناء على الإشارة القادمة من هندسة المحافظة ، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة غير معلومة بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي يتم الانتهاء مما يتم القيام به، بسبب أعمال الصيانة، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في القليوبية

وأضاف جهاز تنمية مدينة العبور محافظة القليوبية أن الأماكن التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي قرية الحي التاسع، وبالتحديد في الأكشاك أرقام (9، 8، 7، 6 /3 ج، 6 / 2 ج) والبلوكات الآتية 18073، 18074، 18075، 18076، 18077، 18089).

تنويه هام

وتوجه جهاز تنمية مدينة العبور محافظة القليوبية بطلب من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية