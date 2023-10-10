حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاربعاء 11-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: حلول ان تنظم حساباتك المالية والمصرفية على الارجح قد تنفتح أمامك آفاق، وأبواب كبيرة للمكاتب المادية والمعنوية فتشعر بالأمان.. لكن بالرغم من الظروف المالية الجيدة عليك أن توازن بين مدخولك ومصروف خفف التبذير قدر المستطاع.

عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة امامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: تتنفس الصعداء في هذا اليوم السريع والمهم جدا مدعوما من القمر من برجك فأنت تملك قدرات كبيرة ومهارة ممتازة ما يجعلك تلعب دورا بناء في محيطك المهني انه يوم مميز يحمل فرصة مالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية .

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك.

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: حاول ان تبدا الشهر الجديد بطريقة هادئة بعيدا عن المشاكل بحث ان الوهج الذي رافقك في الايام الماضية سوف يخف، وقد يسلط الضوء على شؤون مهنية

ومالية كن حذرا جدا.

عاطفياً: تختلط الأمور عليك ولا تعرف ماذا تريد من الحبيب، لكنك لا تترك الغضب يسيطر عليك.

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: تشع تحت تاثيرات القمر من الثور لا خوف عليك بتاتا احتمال تبدع بشكل ممتاز كما ان أفكار خلاقة جداً تجعلك تكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك.

عاطفياً: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.

صحياً: قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضياً.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: قلق وعتب حاول أن لا تزعج نفسك على أمور صغيرة وحاول أن تلاقي الحلول أن الجو المتوتر والعدائية ينذران بقطيعة وشعور بالوحدة.

عاطفياً: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات.

صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: يوم ترابي بامتياز القمر من الثور يقدم لك فرص كبيرة للنجاح ومستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد.

عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك.

صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر إستقراراً .

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: احد الايام الإيجابية لديك كن كبير من الحظ لقاءات سعيدة مصالحات مساعدات تبحث عن الاستقرار كما يبدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته في آخر مشاريعك، وأبعدك عمّن كنت على علاقة صداقة جيدة بهم.

عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك ثم تجدان مخرجاً لائقاً من الأوضاع التي تمران بها.

صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: يوم ثقيل فلكيا اجواء من الخيبة تسيطر عليك كسل تراجع فراغ حاول أن تبتعد عن الأحكام المسابقة و إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة.

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك.

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: يوم جيد امورك تمشي بالشكل الصحيح لذلك حاول ان تستوعب ما حصل معك في الماضي، وتحافظ على مشاعر سريّة لا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء.

عاطفياً: إحذر الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات، ولا تتسرّع في القاء اللوم على الحبيب.

صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: يوم جيد للحلول للمصالحاتالظروف مناسبة للسفر نشاط اجتماعي لطف محبة قد تتحقق من أمر ما وتبحث عن حقيقة وتراقب ما يجري أو تقوم بمهمة معينة تتخذ بعداً كبيراً.

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه.

صحياً: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: الامور غير مريحة تجعلك تشعر بالياس غضب انفعال مضايقات وعدم امان بالاضافة الى مسألة مهنية تجعلك متوتراً بعــض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريباً ويعود كل شيء إلى طبيعته.

عاطفياً: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل.

صحياً: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 11-10-2023

مهنياً: يوم سعيد مليء بالحيوية والنشاط والدبلوماسية أمورك جيدة تحت تاثير القمر من الثور تتركز الأنظار على قدراتك الإبداعية في مجالك المهني، وتفوز بجوائز تقديراً لجهودك.

عاطفياً: يوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.