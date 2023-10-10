الصين: السبيل للخروج من الصراع هو استئناف محادثات السلام والدفع باتجاه حل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:34 صباحاً - ردًا على بعض الأصوات التي تضغط على الصين لإدانة فلسطين، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، بأن بكين تقف دائمًا مع العدالة والإنصاف، وتتمنى بصدق أن يتمكن الجانبان من التعايش السلمي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية أن "الصين تدين جميع أعمال العنف وأي سلوك يضر بالمدنيين، وتعارض تصعيد الوضع"، معربة عن "قلقها البالغ" إزاء الصراع المستمر.

واستكملت حديثها: "نعتقد أن المهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي التوصل إلى وقف لإطلاق نار واستعادة السلام"، مشددة على أمل بكين في أن "يتعاون المجتمع الدولي لتهدئة التوتر".

وأكدت ماو، أن "السبيل للخروج من الصراع هو استئناف محادثات السلام وتنفيذ حل الدولتين والدفع باتجاه حل سياسي للقضية الفلسطينية"، مشيرة إلى استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة.