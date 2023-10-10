رئيس أكاديمية الشرطة: ننفذ استراتيجية أمنية معاصرة للتدريب والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 11:35 صباحاً - قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن حفل اليوم في خضم مكتسبات وانجازات من خلال استراتيجية أمنية معاصرة وضعتها وزارة الداخلية بحرص وعناية وانجازات حققها السعي الدؤوب لمواكبة الركب العلمي والتدريب والأكاديمي لتخريج ضباط على أعلي درجة من التميز لحماية الوطن.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شهدت الأكاديمية إنشاء المجمع التكتيكي بالكلية خلال العام الماضي.. فقد شهد هذا العام إنجازا جديدا تمثل في افتتاح مجمع ميادين الفني الأمني بما ينعكس إيجابا على مهارات طلاب الأكاديمية قبل التخرج لتولي المهام المنوطة بهم ودعم الجوانب العلمية لدي الطلاب.. وقامت الأكاديمية بوضع خطة تدريبة مستحدثة للطالبات خريجات كليتي الحقوق والتربية الرياضية للعمل في مجالات شرطية مختلفة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.