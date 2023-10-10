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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر
أخبار مصر
الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 11:41 ص 10/10/2023 11:41:41 AM
حالة الطقس.. يكون طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
حالة البحر الأحمر معتدلة، ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، الرياح السطحية شمالية غربية.
حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، الرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة العظمى والصغرى
- القاهرة العظمى 30 درجة، الصغرى 21 درجة.
- الإسكندرية العظمى 27 درجة، الصغرى 22 درجة.
- مطروح العظمى 26 درجة، الصغرى 20 درجة.
- سوهاج العظمى 35 درجة، الصغرى 21 درجة.
- قنا العظمى 37 درجة، الصغرى 24 درجة.
- أسوان العظمى 39 درجة، الصغرى 25 درجة.
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