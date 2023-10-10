الرئيس السيسي من كلية الشرطة: كل التحية والتقدير والاحترام لأسر شهداء مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه التحية إلى أسر الشهداء قائلا: "مهم أيضا أني أنا دايما نقدم التحية لكل أسر شهدائنا شهداء مصر.. كل التحية والتقدير والاحترام لكم.. وعاوز أقولكم كلنا فى الدنيا.. ناس بتيجى وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها.. إلا الشهيد بتفضل الذكرى عطرة من أجل التضحية للوطن.. وحرصت في كل حفلات التخرج للجيش والشرطة أن نسبة من أسر الشهداء تبقي حاضرة معنا تقديرا واعتزازا وامتنانا لما قدموه لنا.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة: "بقول لهم النهاردة يعنى احنا يؤلمنا جدا سقوط كل شهيد أو أى شهيد في مصر.. سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين العاديين.. عزاءنا كلنا أن ده كان تمن مش بسيط علشان الوطن ده فيه 105 ملايين عايشين بفضل الله وتضحيات شهداء مصر.. وكل مرة بقول الكلام ده علشان أذكر نفسي وأذكر الشعب المصري بالتضحية الكبيرة دي مفيش أغلي من النفس اللى بتقدمه الأسرة المصرية من أجل وطن عظيم".