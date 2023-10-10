الرئيس السيسي لخريجى كلية الشرطة: مهم نحترم دولة القانون مع كل الناس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي طلبة وطالبات كلية الشرطة قائلا: "لأبنائنا الخريجين بقولهم .. بتنمى لكم التوفيق وبهنيكم .. بدأت مهمتكم بعد تخرجكم ، وبعد ما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب وبشكل يسعدنا كلنا".

أضاف الرئيس السسيسي خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة: "زى ما بقول النهاردة بنخرج طلبة وطالبات من خريجي الليسانس معاهم الدبلومة والماجيستير .. وده معناه إن احنا بنطور فى أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة إلى التأهيل البدني ..المهم إنكم هتتعاملوا مع مواطني مصر سواء مواطنين عاديين أو حتي المواطنين اللى بيخرجوا عن السياق.. المهم جدا إن احنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير التي تعلمتوها في الكلية مع كل الناس.. وفى النهاية فيه قانون بيحكمنا جميعا .. بتمنى لكم التوفيق".