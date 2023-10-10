نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين تعقد اجتماعًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري؛ وذلك لبحث آخر مقترحات رئيس اللجنة بإضافة خدمة جديدة لمشروع العلاج، وهي الاشتراك مع شركة تأمين طبي خاصة، تُقدّم الخدمات الصحية للزملاء، بالإضافة إلى خدمات مشروع العلاج.

ويناقش الزملاء أعضاء اللجنة في الاجتماع، ملفات تطوير مشروع العلاج، والتأمين الصحي الحكومي، والتأمين الطبي الخاص، وأيضًا ملف الرعاية الاجتماعية.

افتتاح عيادة للتأمين الصحي بالنقابة

وكانت قد افتتحت نقابة الصحفيي، برئاسة خالد البلشي، عيادة التأمين الصحي، ومكتب خدمة العملاء والإحصاء لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للصحفيين بمقر النقابة.

من جانبه، قال محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن عيادة التأمين الصحي ستعمل لمدة ثلاثة أيام هي: "الإثنين والأربعاء والخميس"، أسبوعيًّا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما يعمل مكتب خدمة العملاء والإحصاء يوميًّا في مواعيد العمل الرسمية للنقابة من العاشرة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا. وجارٍ العمل حاليًّا على تجهيز صيدلية للتأمين الصحي داخل النقابة لصرف الأدوية للصحفيين، وسوف يتم الإعلان عن افتتاحها بمجرد الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات.

وأضاف أن افتتاح عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء يأتي ضمن استراتيجية واضحة تستهدف تطوير منظومة علاج الصحفيين وأسرهم، التي تشمل أيضًا إتاحة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي بشكل اختياري، إلى جانب تطوير مشروع العلاج وتطوير المنظومة التكنولوجية.