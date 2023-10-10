نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 28000 سائح يصلون إلى مصر والنسبة الأكبر من ألمانيا والتشيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مطار مرسى علم الدولى استقبال السائحين حيث وصلت اليوم 138 رحلة سياحية تقل 28000 سائحًا أوروبيًا، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

ومن خلال جداول الطيران يتضح أن تلك الرحلات التي تبدأ من اليوم السبت وحتى الجمعة، ومقرر أن تصل 138 رحلة أسبوعية والأكثر وصولًا سيكون من ألمانيا، والتشيك، وإيطاليا وبولندا، والنمسا وسويسرا.

