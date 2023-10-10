نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الإعلان عن أسماء المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنظم محافظة الجيزة غدًا الأربعاء المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية بحضور كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
يأتي ذلك لعرض المشروعات الفائزة عن محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وتكريم أصحاب المشروعات الفائزة.