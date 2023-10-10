الري: جارٍ صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع المسار الناقل لمحطة الحمام بـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور بارز في مجال حصر وتحديد الأملاك للأفراد والجهات المختلفة، وأعمال الرفع المساحى للعديد من المشروعات، وتثمين الاراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، كما تعد الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة، وإنتاج الخرائط الاساسية للدولة.

الهيئة المصرية العامة للمساحة

وأوضح أن هيئة المساحة أجرت بأعمال الرفع المساحي للعديد من المشروعات القومية الكبرى من مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، لافتا إلى أنه جاري صرف تعويضات نزع الملكية الخاصة به بقيمة 2 مليار جنيه، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل الطرق والقطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتنفيذ الأعمال المساحية لمواقع مبادرة حياة كريمة بعدد 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، وأعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية لعدد (223) مدينة و(4200) قرية و(25083) من الكفور والعزب والنجوع.

وتابع: كما تعمل الهيئة على إنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتي يتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية.

وأشار سويلم إلى لأن هيئة المساحة باتخاذ إجراءات تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة، حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات.