البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية لميلانو وفينيسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - وصل مطار مالبينسا الدولي، بميلانو بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، لبدء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا بإيطاليا.

كان في استقبال قداسته في المطار السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو والقنصل أحمد البقلي نائب القنصل العام والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية والسيد سامح سيد مدير عام محطة مصر للطيران.

وكان في استقبال قداسة البابا أيضًا، إلى جانب نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وقدم طفل من أبناء إيبارشية ميلانو لقداسة البابا باقة من الورود ترحيبًا بمجيئه لافتقاد أبنائه.

ومن المنتظر أن يدشن قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة كنيستين جديدتين، ويعقد عددًا من اللقاءات الرعوية مع كهنة إيبارشية ميلانو ورهبان دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإيبارشية ذاتها.

وتتضمن الزيارة "سيمينار" يعقده قداسة البابا تواضروس مع أساقفة أوروبا يُنَاقَش خلاله موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا".

يرافق قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة وفدا يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا