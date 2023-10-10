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مستشار الأمن القومى الأمريكي: لدينا 20 مفقودا في هجمات إسرائيل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - قال جاك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم الدعم اللازم لإسرائيل، متابعا: "ندرس طرقا لتقوية القوات الإسرائيلية".

 

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نركز على إعادة الرهائن الأمريكيين، ونتشاور لوقف التصعيد".

 

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكى: "حريصون على سلامة الرهائن الأمريكيين، وندرس إرسال خبراء إلى إسرائيل".

 

وقال جاك سوليفان، إن إيران متورطة في الهجوم على إسرائيل، متابعا: "سنرسل صواريخ اعتراضية لإسرائيل، ولدينا 20 مفقودا في هجمات إسرائيل".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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