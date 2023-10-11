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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب .. شهد سعر الذهب في مصر استقرارًا بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، حيث سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولًا من حيثُ البيع والشراء في مصر نحو 2275 جنيهًا للبيع، و2255 جنيهًا للشراء.
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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وفي هذا الشأن تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية لـ قرائها ومتابعيها كل ما يتعلق بـ سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في مصر، ضمن خدمة شاملة ومستمرة تقدم على مدار اليوم.
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عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب في مصر الآن الأربعاء 11 أكتوبر 2023
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 الآن:
- 2600 جنيه مصري للبيع
- 2577.25 جنيه مصري للشراء
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر الذهب عيار 22 الآن:
- 2383.25 جنيه مصري للبيع
- 2362.5 جنيه مصري للشراء
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 الآن:
- 2275 جنيه مصري للبيع
- 2255 جنيه مصري للشراء
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 الآن:
- 1950 جنيه مصري للبيع
- 1932.75 جنيه مصري للشراء
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر الذهب عيار 14 الآن:
- 1516.75 جنيه مصري للبيع
- 1503.25 جنيه مصري للشراء
سعر الذهب عيار 12
سجل سعر الذهب عيار 12 الآن:
- 1300 جنيه مصري للبيع
- 1288.5 جنيه مصري للشراء
سعر الذهب عيار 9
سجل سعر الذهب عيار 9 الآن:
- 975 جنيه مصري للبيع
- 966.5 جنيه مصري للشراء
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سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات:
- 18200 جنيه مصري للبيع
- 18040 جنيه مصري للشراء
سعر أوقية الذهب
سجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023:
- 1861 دولارًا للبيع
- 1859 دولارًا للشراء
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سعر الذهب اليوم عالميًا
شهد سعر الذهب عالميًا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى
- 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%.
- سجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.