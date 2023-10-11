انت الأن تتابع خبر لفترة غير معلومة .. قطع المياه عن عدد من الأماكن في الإسكندرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من الشوارع في محافظة الإسكندرية من قطع المياه على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، نتيجة ما يتم يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الفترة.وكشفت شركة مياه الإسكندرية عن كافة التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك من البيان الذي صدر عن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

قطع المياه :

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأوضح بيان شركة الإسكندرية أن قطع المياه سوف يحدث لمدة غير محددة بداية من العاشرة مساء أمس الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر الجاري حتي الانتهاء مما يتم القيام به

سبب قطع المياه في محافظة الإسكندرية :

[صنور مياه]

قطع المياه

وأكد بيان شركة مياه الإسكندرية أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم المغذي للساحل الشمالي

أماكن قطع المياه في محافظة الإسكندرية :

وأوضح بيان شركة مياه الإسكندريةأن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي 26 كيلو متر غرب المدينة بالتحديد في المناطق من الكيلو 36 إلى الكيلو 62 بحري وقبلي طريق «الإسكندرية – مطروح – رافع الحمام».

طالب عاجل :

وطالب بيان شركة مياه الإسكندرية من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.