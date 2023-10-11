انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق في القاهرة الجديدة من قطع الكهرباء اليوم بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.

قطع الكهرباء

[أبراج كهرباء]

في هذا السياق أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن قطع الكهرباء عن بعض الأماكن في نطاق لمدينة الواقعة في القاهرة الجديدة ولكنها تتبع إدارياً محافظة القليوبية، حيث نشر بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة

[برج كهرباء في الليل]

قطع الكهرباء

وأكد جهاز تنمية مدينة العبور ، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة غير معلومة بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي يتم الانتهاء مما يتم القيام به، بسبب أعمال الصيانة، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة

وكشف جهاز تنمية مدينة العبور عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي قرية الحي التاسع، وبالتحديد في الأكشاك أرقام (9، 8، 7، 6 /3 ج، 6 / 2 ج) والبلوكات الآتية 18073، 18074، 18075، 18076، 18077، 18089).

تنويه هام

وارسال جهاز تنمية مدينة العبور تنويه هام إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية