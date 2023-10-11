نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام اليوم الدراسي بمدارس أرض اللواء والعجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بجولة تفقدية علي عددًا من المدارس بحي العجوزة للوقوف علي انتظام العملية التعليمية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدورى على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام استقبال الطلاب بالصفوف الدراسية المختلفة.

شملت جولة نائب المحافظ مدارس سيد الشهداء الرسمية ومحمود عزمي بشارع جلال الدين الحمامصي بالعجوزة ومدارس اللواء الرسمية للغات والقدس الرسمية بقطاع أرض اللواء.

تابعت نائب المحافظ انتظام اليوم الدراسي وتواجد المعلمين والطلاب مؤكدًا علي الطلاب بضرورة التحصيل الدراسي الجيد لتحقيق النجاح والتفوق.



كما تابعت نائب المحافظ حالة النظافة داخل وبمحيط المدارس حيث وجهت بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع أية مخالفات أو تعديات ورفع الإشغالات لتسهيل حركة الطلاب.



واطلعت هند عبدالحليم على إجراءات دخول وخروج الطلاب وإلتزام مشرفى الأدوار بمهام العمل وإنتظام الجداول الدراسية مؤكدًا أنه سيتم المرور الدوري علي المدارس للتأكد من الالتزام بالإجراءات اللازمه لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.



و حرصت هند عبد الحليم على الاستماع لأراء أولياء الأمور ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات التعليمية المقدمة وإتمام عملية تسليم الكتب الدراسية دون تأخير.



رافق نائب المحافظ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة ومدير الإدارة التعليمية بالعجوزة.

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