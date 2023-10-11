"الوطنية للانتخابات" تفتح باب اعتراضات المرشحين للرئاسة على بعضهم الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 02:25 مساءً - تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقى اعتراضات المرشحين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض على مدار يومى 17 و18 أكتوبر الجارى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم الفصل فى هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 أكتوبر الجاري.

وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2023، قواعد وإجراءات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية على بعضهم البعض وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنتهى المدة المحددة لتلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر الجارى وفقا للجدول الزمنى التى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 أكتوبر.

ونص القرار رقم 11 لسنة 2023 على أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومى الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.

وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر ويتم اخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومى 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة فى التظلم يوم 26 وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو اخطاره بالمثول أمامها وأو تخلف عن الحضور.

ويعلن المتظلم بخطاب رسمى يسلم له شخصيا أو لوكيله أو فى محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومى 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

قرار الهيئة الوطنية