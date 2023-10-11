توافد الصحفيين على مقر نقابتهم للمشاركة في اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:32 مساءً - توافد منذ قليل، عدد من الصحفيين على مقر نقابة الصحفيين، للمشاركة فى اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى البطل الذى يدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين، تضامنًا مع شعبنا الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقى الأوطان.

يبدأ اليوم التضامنى فى الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:

- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

- افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.

- مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.

- عرض فيلم قصير من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية.

- فقرة شعرية للشاعر الفلسطينى فايق أبوعوكل، والشاعر المصرى أحمد عبادى.

- فقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطينى، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.