الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تستقبل وفدا من اتحاد نقابات العمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 04:32 مساءً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، اليوم، الأربعاء، بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة وفدًا من اتحاد نقابات عمال مصر.

وكان فى استقبال الوفد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى والمستشار القانونى للحملة، وفِى إطار اللقاء تم إلقاء التحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة وتقديرًا لدور الاتحاد فى العمل النقابى المتميز، مؤكدًا أن الحملة الرسمية للمرشح متاحة لكل المصريين، من خلال نظام عمل غير نمطى قائم على المشاركة الجماعية من كافة أطياف الشعب المصرى، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالعمال على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن العمال مكون أساسى لأى مجتمع، وهم جزء مهم فى مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى ضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري.

ومن جانبه، أكد اتحاد نقابات عمال مصر على أنهم بالفعل بدأوا فى تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التى تهدف إلى توعية العمال بحقهم الدستورى، مؤكدين على حرصهم على دعم المرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسى والمشاركة الفعالة فى هذا الاستحقاق الدستورى، وكذلك حرصهم على التوعية للعمال المصريين بالخارج من خلال خلال نقل الحقائق والإنجازات كجزء من دور التنظيم النقابي.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم ألتقط الحضور صورة تذكارية جماعية بينهم.