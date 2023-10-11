جمال عبدالرحيم: ليس غريب على نقابة الصحفيين مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه

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أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ليس غريب على نقابة الصحفيين المصريين، أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي اول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني.

وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن النقابة سبق لها إحالة عدد كبير من الصحفيين إلى التأديب؛ بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن موقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بأنها دائمًا تساند القضية الفلسطينية.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول، أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين الإسرائيلين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.

وأكد "عبدالرحيم" أن الفعّالية التي نظّمتها نقابة الصحفيين اليوم، جاءت بدعوة من مجلس النقابة بالإجماع، موضحًا أنها تُبرز الدور المهم للمقاومة الفلسطينية.