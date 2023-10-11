مصطفى مدبولى يطلق منظومة النظافة المتكاملة بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل منظومة أعمال النظافة المتكاملة بمحافظة الإسكندرية والتي تشمل ٨ آلاف عامل وأسطول من المعدات للنظافة بتكلفة وصلت إلى ٣٦٠ مليون جنيه.واستمع مدبولي، خلال زيارة اليوم إلى محافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، لشرح حول منظومة أعمال النظافة المتكاملة والتي تتبع شركة المقاولون العرب، ورافقه خلال الزيارة وزراء التنمية المحلية والبيئة والسياحة والآثار.

رئيس الوزراء يطلق منظومة النظافة المتكاملة بالإسكندرية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة إلى محافظة الإسكندرية لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة، يرافقه كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة/ نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وسفيري اليونان وقبرص لدى مصر، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، وعدد من سفراء وقناصل الدول في القاهرة والإسكندرية ومسئولي المتاحف الإيطالية البارزة.

افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المتحف بعد الترميم، قام رئيس الوزراء بجولة لتفقد عدد من قاعات العرض بالمتحف، للتعرف على جوانب التطوير، وتحديث وسائل عرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية الفريدة، والتي تضمنت قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كيلوباترا ومارك انطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبي، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعي والتجاري في العصر الروماني، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندري، والتوابيت الرخامية، كما زار المكتبة التي تحتوي على أقدم المخطوطات عن الحضارة المصرية، وتفقد قاعة المؤسسين الإيطاليين للمتحف. وأشاد رئيس الوزراء خلال الزيارة بجودة الأعمال المنفذة للترميم والتطوير وتنوع المعروضات الأثرية التي تعود لمختلف الحُقب التاريخية لمصر، مؤكداً أن هذا المتحف يعدُ صرحاً جديداً يضاف إلى خارطة السياحة المصرية، وإنجازاً ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق والمقار الأثرية لجعلها مقاصد سياحية جاذبة.